(Мы) вертим, подарим, свяжем,угощаем,услышим, грузим,вытерпим,посмотрим,солим,расколем,клеим,спрягаем,машем,пишем,прогоним.распределить глаголы в три группы:1-е спряжение,2-е спр. и глаголы исключения 2-го спр.
(Мы) вертим, подарим, свяжем,угощаем,услышим, грузим,вытерпим,посмотрим,солим,расколем,клеим,спрягаем,машем,пишем,прогоним.распределить глаголы в три группы:1-е спряжение,2-е спр. и глаголы исключения 2-го спр.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1 группа. Свяжем, угощаем, расколем, спрягаем, машем, пишем. 2 группа. Грузим, солим, клеим. 3 группа. Услышим, вытерпим, посмотрим, прогоним.