(Мы) вертим, подарим, свяжем,угощаем,услышим, грузим,вытерпим,посмотрим,солим,расколем,клеим,спрягаем,машем,пишем,прогоним.распределить глаголы в три группы:1-е спряжение,2-е спр. и глаголы исключения 2-го спр.