Мясо теряет при варке около 35% своего веса. а) Сколько свежего мяса надо взять,чтобы получить 1 кг варёного? б) Сколько варёного мяса получится из 2 кг свежего? Прошу с понятным решением и ОБЯЗАТЕЛЬНО с краткой...
Мясо теряет при варке около 35% своего веса. а) Сколько свежего мяса надо взять,чтобы получить 1 кг варёного? б) Сколько варёного мяса получится из 2 кг свежего? Прошу с понятным решением и ОБЯЗАТЕЛЬНО с краткой записью к каждой задаче!!! УМОЛЯЮ,ПОМОГИТЕ!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Решение: 1) 100%-35%=65% - от изначального веса мяса остается при варке 2) 1:65*100=приблизительно 1.54 кг мяса – надо взять, чтобы получить 1 кг варёного 3) 2*65100=1.3 кг мяса – получится вареного мяса из 2 кг свежего Ответ: 1.54 кг, 1.3 кг