Мясо теряет при варке около 35% своего веса. а) Сколько свежего мяса надо взять,чтобы получить 1 кг варёного? б) Сколько варёного мяса получится из 2 кг свежего? Прошу с понятным решением и ОБЯЗАТЕЛЬНО с краткой записью к каждой задаче!!! УМОЛЯЮ,ПОМОГИТЕ!!!