Мз 27пути из 27 путешествующих учеников 15 учеников в селе на катер остальные в лодку Можно ли учеников путешествует путешествующих на лодке распределить поровну в три лодки Если это возможно это Сколько учеников будет в каждой...

Математика

Мз 27пути из 27 путешествующих учеников 15 учеников в селе на катер остальные в лодку Можно ли учеников путешествует путешествующих на лодке распределить поровну в три лодки Если это возможно это Сколько учеников будет в каждой лодке

Автор: Гость