Мз 27пути из 27 путешествующих учеников 15 учеников в селе на катер остальные в лодку Можно ли учеников путешествует путешествующих на лодке распределить поровну в три лодки Если это возможно это Сколько учеников будет в каждой...
Математика
Мз 27пути из 27 путешествующих учеников 15 учеников в селе на катер остальные в лодку Можно ли учеников путешествует путешествующих на лодке распределить поровну в три лодки Если это возможно это Сколько учеников будет в каждой лодке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27-15=12 12/3=4 по 4 человека в лодку
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