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н - кілді ажары скажите пожалуйста перевод
н - кілді ажары скажите пожалуйста перевод
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Если на русском нужен перевод:песня-отражение настроения, но я не думаю что очень правильный перевод. Этот более дословный
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