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(n-1)!/n!-n!/(n+1)!=1/n(n+1)
(n-1)!/n!-n!/(n+1)!=1/n(n+1)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
(n-1)!*(n+1)!-n!*(n-1)!=1 дальше не знаю
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