(n-1)!/n!-n!/(n+1)!=1/n(n+1)

(n-1)!/n!-n!/(n+1)!=1/n(n+1)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
(n-1)!*(n+1)!-n!*(n-1)!=1 дальше не знаю
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