На 100 км пути по шоссе легковой автомобиль расходует 6 л бензина. какое расстояние ??ройдёт автомобиль, если у него в бинзобаке 48 л бензина

Математика

На 100 км пути по шоссе легковой автомобиль расходует 6 л бензина. какое расстояние ??ройдёт автомобиль, если у него в бинзобаке 48 л бензина

Автор: Гость