На 2 одинаковые клетки для птиц израсходовали 20м проволки. сколько метров проволк?? израсходовали на одну клетку? сколько метров проволки пойдет на 5 таких клеток
Математика
На 2 одинаковые клетки для птиц израсходовали 20м проволки. сколько метров проволк?? израсходовали на одну клетку? сколько метров проволки пойдет на 5 таких клеток
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20:2=10 метров на 1 клетку 10*5= 50 метров нужно на 5 клеток
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