На 2 одинаковые клетки для птиц израсходовали 20м проволки. сколько метров проволк?? израсходовали на одну клетку? сколько метров проволки пойдет на 5 таких клеток

Математика

На 2 одинаковые клетки для птиц израсходовали 20м проволки. сколько метров проволк?? израсходовали на одну клетку? сколько метров проволки пойдет на 5 таких клеток

Автор: Гость