На 2 одинаковые клетки для птиц израсходовали 20 м проволоки.сколько метров проволоки израсходовали на одну клетку? Сколько метров проволоки пойдёт на 5 таких клеток помогите решить условие задачи.спасибо.
На 2 одинаковые клетки для птиц израсходовали 20 м проволоки.сколько метров проволоки израсходовали на одну клетку? Сколько метров проволоки пойдёт на 5 таких клеток помогите решить условие задачи.спасибо.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ну наверно израсходовали 20 метров на одну клетку ? Как то так наверное