На 240км расход топлива 15 л,сколько расходуется тоалива на 100 км?

На 240км расход топлива 15 л,сколько расходуется тоалива на 100 км?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1)240:100=2,4 раз стало меньше км. 2) 15:2,4=6,25 (л) на 100 км нужно
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