на 400 грамм технического карбоната кальция содержащего 17,8% примесей подействовал?? соляной кислотой.Определите массу образовавшейся соли и объем выделившегося газ а
Химия
на 400 грамм технического карбоната кальция содержащего 17,8% примесей подействовал?? соляной кислотой.Определите массу образовавшейся соли и объем выделившегося газ а
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Гость:
Я все сделала ,надеюсь все поймёшь )
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