На аэродроме было А самолетов и В вертолетов когда несколько машин поднялись в во??дух на аэродроме осталось С машин Сколько вертолетов и самолетов взлетело укажи неверное составленное выражение 1)(а+в)-с.2)(а-с)+в.3)а+(в-с).4)...

Математика

На аэродроме было А самолетов и В вертолетов когда несколько машин поднялись в во??дух на аэродроме осталось С машин Сколько вертолетов и самолетов взлетело укажи неверное составленное выражение 1)(а+в)-с.2)(а-с)+в.3)а+(в-с).4)(а-в)+с

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