На аэродроме было А самолетов и В вертолетов когда несколько машин поднялись в во??дух на аэродроме осталось С машин Сколько вертолетов и самолетов взлетело укажи неверное составленное выражение 1)(а+в)-с.2)(а-с)+в.3)а+(в-с).4)...

Математика
На аэродроме было А самолетов и В вертолетов когда несколько машин поднялись в во??дух на аэродроме осталось С машин Сколько вертолетов и самолетов взлетело укажи неверное составленное выражение 1)(а+в)-с.2)(а-с)+в.3)а+(в-с).4)(а-в)+с
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(А+В)-С - вертолетов и самолетов взлетело
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