на аэродроме стояли 7 самолетов ,Сначала поднялись в воздух поднялись 2 самалета ,а потом еще 3 Сколько поднялось в воздух сколько осталось на площадке.схема
Математика
на аэродроме стояли 7 самолетов ,Сначала поднялись в воздух поднялись 2 самалета ,а потом еще 3 Сколько поднялось в воздух сколько осталось на площадке.схема
Ответ(ы):
Гость:
7-2-3=2(самолёта)-ост. на площадке 2+3=5(самолёта)-поднялись в воздух
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