на аэродроме стояли 7 самолетов ,Сначала поднялись в воздух поднялись 2 самалета ,а потом еще 3 Сколько поднялось в воздух сколько осталось на площадке.схема

Математика

на аэродроме стояли 7 самолетов ,Сначала поднялись в воздух поднялись 2 самалета ,а потом еще 3 Сколько поднялось в воздух сколько осталось на площадке.схема

Автор: Гость