На аллее росло 40 берез. посадили еще 3 ряда, по 10 деревьев в каждом ряду. сколько берез стало на аллее?

Математика

На аллее росло 40 берез. посадили еще 3 ряда, по 10 деревьев в каждом ряду. сколько берез стало на аллее?

Автор: Гость