На автомобиль погрузили 6 ящиков, по 0,25 т каждый, и 3 контейнера, по 0,44 т каждый. Какова масса всего этого груза?

Математика
На автомобиль погрузили 6 ящиков, по 0,25 т каждый, и 3 контейнера, по 0,44 т каждый. Какова масса всего этого груза?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*0,25=1,5 3*0,44=1,32 1,5+1,32=2т820кг
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