На автомобиль нагрузили 20 комьютерных кресел массой 25 кг каждое и 10 стульев массой 15 кг квждый.Какова общая масса офисной мебели,нагруженной на автомобиль? Какок из выраже ний является решением задач таконо вида:а...
На автомобиль нагрузили 20 комьютерных кресел массой 25 кг каждое и 10 стульев массой 15 кг квждый.Какова общая масса офисной мебели,нагруженной на автомобиль? Какок из выраже ний является решением задач таконо вида:а*b+c или a*b*k?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)20*25=500(кг)весят компьютерные кресла. 2)10*15=150(кг)весят стулья 3)500+150=650(кг) общий вес офисной мебели. Ответ:650кг. Прости на второй вопрос ответить не смогу я незнаю