На автомобиль нагрузили 20 комьютерных кресел массой 25 кг каждое и 10 стульев массой 15 кг квждый.Какова общая масса офисной мебели,нагруженной на автомобиль? Какок из выраже ний является решением задач таконо вида:а*b+c или a*b*k?