На базе 6340 т. бензина. в первый день база отпусила 834 т, во второй на 423 т больше чем в первый, а втретий на 204 т меньше чем во второй день. сколько тонн бензина осталось на базе?
На базе 6340 т. бензина. в первый день база отпусила 834 т, во второй на 423 т больше чем в первый, а втретий на 204 т меньше чем во второй день. сколько тонн бензина осталось на базе?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)834+423=1257( т) 2 день 2)1257-204=1053( т) 3 день 3)6340-(834+1257+1053)=3196(т)осталось Ответ: 3196 т осталось на базе