На базу привезли 28 т картофеля . Весь картофель разложили в контейнеры по 100 кг . Ск??лько потребовалось контейнеров ?
Математика
На базу привезли 28 т картофеля . Весь картофель разложили в контейнеры по 100 кг . Ск??лько потребовалось контейнеров ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28000:100=280 контейнеров
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