На базу привезли 28 т картофеля . Весь картофель разложили в контейнеры по 100 кг . Ск??лько потребовалось контейнеров ?

Математика

На базу привезли 28 т картофеля . Весь картофель разложили в контейнеры по 100 кг . Ск??лько потребовалось контейнеров ?

Автор: Гость