На берегу реки стоит крестьянин с лодкой,а рядом с ним-волк,коза и капуста.Крестьянин должен переправиться сам и перевезти волка,козу и капусту на другой берег.Однако в лодку кроме крестьянина помещается либо только волк,либо т...
Экономика
На берегу реки стоит крестьянин с лодкой,а рядом с ним-волк,коза и капуста.Крестьянин должен переправиться сам и перевезти волка,козу и капусту на другой берег.Однако в лодку кроме крестьянина помещается либо только волк,либо только коза,либо только капуста.Оставлять волка с козой,либо козу с капустой без присмотра нельзя-волк может съесть козу,а коза капусту.Как должен вести себя крестьянин? Оформите план переправы любым известным вам способом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сначала перевозит козу- остается волк и капуста возвращается и перевозит волка- остается капуста высаживает волка но забирает при этом козу назад на берег где осталась капуста высаживает там козу и забирает и переправляет капусту оставляет капусту с волком и возвращается за козой и переправляет козу
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