На блюде лежало несколько пирожных. Бабушка и внучка, две мамы, две дочки съели по 2 пирожных. Блюдо стало пустым. Сколько пирожных было в начале?

Математика

На блюде лежало несколько пирожных. Бабушка и внучка, две мамы, две дочки съели по 2 пирожных. Блюдо стало пустым. Сколько пирожных было в начале?

Автор: Гость