На блюде лежало несколько пирожных. Бабушка и внучка, две мамы, две дочки съели по 2 пирожных. Блюдо стало пустым. Сколько пирожных было в начале?

Математика
На блюде лежало несколько пирожных. Бабушка и внучка, две мамы, две дочки съели по 2 пирожных. Блюдо стало пустым. Сколько пирожных было в начале?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1+1+2+2=6(л)всего людей 2)6*2=12(п) Ответ:всего 12 пирожных было в начале
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