На блюде лежат 7 яблок и 2 сливы. Каждый день можно брать только один фрукт.Сколькими способами это можно сделать?

Алгебра

На блюде лежат 7 яблок и 2 сливы. Каждый день можно брать только один фрукт.Сколькими способами это можно сделать?

Автор: Гость