На блюде лежат 7 яблок и 2 сливы. Каждый день можно брать только один фрукт.Сколькими способами это можно сделать?
Алгебра
На блюде лежат 7 яблок и 2 сливы. Каждый день можно брать только один фрукт.Сколькими способами это можно сделать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36 способами можно брать 1 долю от 4 от яблока а на следущий день от сливы
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