На блюдце с холодной водой поставьте перевернутый очень тёплый стакан. Через 15-20 мин проследите за уровнем воды в стакане и блюдце. Объясните результат опыта
Физика
На блюдце с холодной водой поставьте перевернутый очень тёплый стакан. Через 15-20 мин проследите за уровнем воды в стакане и блюдце. Объясните результат опыта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воздух в стакане будет охлаждаться, соответственно его объем уменьшится и вода займет освободившееся пространство стакана.
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