На блюдце с холодной водой поставьте перевернутый очень тёплый стакан. Через 15-20 мин проследите за уровнем воды в стакане и блюдце. Объясните результат опыта

Физика

На блюдце с холодной водой поставьте перевернутый очень тёплый стакан. Через 15-20 мин проследите за уровнем воды в стакане и блюдце. Объясните результат опыта

Автор: Гость