На блузки израсходовали 115м ткани,на платья на 40м больше ,чем на блузки,а на детски?? костюмы на 120 м меньше ,чем на блузки и платья вместе. Сколько всего метров ткани израсходовали? Помогите решить пожалуйста!!!

Математика

На блузки израсходовали 115м ткани,на платья на 40м больше ,чем на блузки,а на детски?? костюмы на 120 м меньше ,чем на блузки и платья вместе. Сколько всего метров ткани израсходовали? Помогите решить пожалуйста!!!

Автор: Гость