На блузки израсходовали 115м ткани,на платья на 40м больше ,чем на блузки,а на детски?? костюмы на 120 м меньше ,чем на блузки и платья вместе. Сколько всего метров ткани израсходовали? Помогите решить пожалуйста!!!
Математика
На блузки израсходовали 115м ткани,на платья на 40м больше ,чем на блузки,а на детски?? костюмы на 120 м меньше ,чем на блузки и платья вместе. Сколько всего метров ткани израсходовали? Помогите решить пожалуйста!!!
Ответ(ы):
Гость:
На платья 115+40=155 м на дет.костюмы 115+155-120=150м всего 115+155+150=420м
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