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На блюде 15 яблок и 4 груши. 3 яблока съели. сколько фруктов лежит на блюде?
На блюде 15 яблок и 4 груши. 3 яблока съели. сколько фруктов лежит на блюде?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
15-3=12 яблок 12+4=16 всего фруктов ответ:16 фруктов
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