На брусок m=200 грамм действуют две силы: F1 = 1 H, направленная на юг, и сила F2 = 1,5 H, напр??вленная на север.С каким ускорением движется брусок? Помогите написать с Дано и решением
Физика
На брусок m=200 грамм действуют две силы: F1 = 1 H, направленная на юг, и сила F2 = 1,5 H, напр??вленная на север.С каким ускорением движется брусок? Помогите написать с Дано и решением
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Гость:
Ну я думаю так..Вроде правильно)
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