На брусок m=200 грамм действуют две силы: F1 = 1 H, направленная на юг, и сила F2 = 1,5 H, напр??вленная на север.С каким ускорением движется брусок? Помогите написать с Дано и решением

Физика

На брусок m=200 грамм действуют две силы: F1 = 1 H, направленная на юг, и сила F2 = 1,5 H, напр??вленная на север.С каким ускорением движется брусок? Помогите написать с Дано и решением

Автор: Гость