На что можете ответьте пожалуйста

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На что можете ответьте пожалуйста
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Гость:
Я не знаю прости ни чем не могу помочь
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