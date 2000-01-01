На даче росли три куста крыжовника. С первого куста собрали 2 кг, ягод со второго на 500г меньше а с третьего на 200 г больше чем со второго. Сколько килограммов ягод собрали с трёх кустов

Математика
На даче росли три куста крыжовника. С первого куста собрали 2 кг, ягод со второго на 500г меньше а с третьего на 200 г больше чем со второго. Сколько килограммов ягод собрали с трёх кустов
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.2000-500=1500гвторой куст 2.1500+200=1700третий куст 3.2000+1500+1700=5200г
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