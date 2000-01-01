На даче росли три куста крыжовника. С первого куста собрали 2 кг, ягод со второго на 500г меньше а с третьего на 200 г больше чем со второго. Сколько килограммов ягод собрали с трёх кустов

Математика

На даче росли три куста крыжовника. С первого куста собрали 2 кг, ягод со второго на 500г меньше а с третьего на 200 г больше чем со второго. Сколько килограммов ягод собрали с трёх кустов

Автор: Гость