На даче стояла бочка наполненная водой к концу дня всю израсходавали. Сначала из неё отлили 1/3 часть воды и ещё 3 литра. Затем взяли 9/11 оставшейся воды, после чего в бочке осталось 14 литров.Сколько всего литров воды было в ...

Математика
На даче стояла бочка наполненная водой к концу дня всю израсходавали. Сначала из неё отлили 1/3 часть воды и ещё 3 литра. Затем взяли 9/11 оставшейся воды, после чего в бочке осталось 14 литров.Сколько всего литров воды было в бочке? а)100 л б)120 л в)130л г)110 л
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х было воды х-1/3х-3-9/11(2/3х-3)=14 2/3х-3-9/11*2/3х+9/11*3=14 2/3х-3-6/11х+27/11=14 2/3х-6/11х=14+3-27/11 22/33х-18/33х=14 6/11 4/33х=160/11 х=160/11 : 4/33 =160/11*33/4 х=120л было 120 л воды
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