На даче стояла бочка наполненная водой к концу дня всю израсходавали. Сначала из неё отлили 1/3 часть воды и ещё 3 литра. Затем взяли 9/11 оставшейся воды, после чего в бочке осталось 14 литров.Сколько всего литров воды было в ...

Математика

На даче стояла бочка наполненная водой к концу дня всю израсходавали. Сначала из неё отлили 1/3 часть воды и ещё 3 литра. Затем взяли 9/11 оставшейся воды, после чего в бочке осталось 14 литров.Сколько всего литров воды было в бочке? а)100 л б)120 л в)130л г)110 л

Автор: Гость