На день рождения саше подарили 3 сборника сказок и 4 книги о путешествиях. саша уже прочитал 2 сборника сказок. сколько книг ему осталось прочитать? схема и условие к этой задаче, ответ я знаю, как сделать схему?(сестре надо, с...
Математика
На день рождения саше подарили 3 сборника сказок и 4 книги о путешествиях. саша уже прочитал 2 сборника сказок. сколько книг ему осталось прочитать? схема и условие к этой задаче, ответ я знаю, как сделать схему?(сестре надо, спорим)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сборник-3 с. Путешествие-4 к. Прочитал-2 к. Осталось-? 1) 3-2=1(кн) 2)4+1=5(кн) осталось прочитать ОТВЕТ:5 книг осталось прочитать Саше
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