На день рождения саше подарили 3 сборника сказок и 4 книги о путешествиях. саша уже прочитал 2 сборника сказок. сколько книг ему осталось прочитать? схема и условие к этой задаче, ответ я знаю, как сделать схему?(сестре надо, с...

Математика

На день рождения саше подарили 3 сборника сказок и 4 книги о путешествиях. саша уже прочитал 2 сборника сказок. сколько книг ему осталось прочитать? схема и условие к этой задаче, ответ я знаю, как сделать схему?(сестре надо, спорим)

Автор: Гость