На дереве сидели воробьи 8 из них улетели сколько воробьев сидело на дереви сначало если их осталось 4
Математика
На дереве сидели воробьи 8 из них улетели сколько воробьев сидело на дереви сначало если их осталось 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+4=12 все просто) удачи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите , пожалуйста. Срочно. Спишите предложения. Подчеркните в них вводные слова и вставные конструкции. Объясните их значения, а также знаки пр...
Алгебра
Математика