На дереве сидели воробьи 8 из них улетели сколько воробьев сидело на дереви сначало если их осталось 4

Математика
На дереве сидели воробьи 8 из них улетели сколько воробьев сидело на дереви сначало если их осталось 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+4=12  все просто) удачи
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