На дереве сидело 16 воробьёв. К ним прилетело ещё 5 воробьёв, а несколько воробьев у??етело. После этого на дереве осталось 18 воробьёв. Сколько воробьёв улетело с дерева?
Математика
На дереве сидело 16 воробьёв. К ним прилетело ещё 5 воробьёв, а несколько воробьев у??етело. После этого на дереве осталось 18 воробьёв. Сколько воробьёв улетело с дерева?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 16+5=21(в) -стало_____2) 21-18=3(в) Ответ : улетело 3 воробья
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