На дереве сидело 16 воробьёв. К ним прилетело ещё 5 воробьёв, а несколько воробьев у??етело. После этого на дереве осталось 18 воробьёв. Сколько воробьёв улетело с дерева?

Математика

На дереве сидело 16 воробьёв. К ним прилетело ещё 5 воробьёв, а несколько воробьев у??етело. После этого на дереве осталось 18 воробьёв. Сколько воробьёв улетело с дерева?

Автор: Гость