На диске записано 10 песен для взрослых для детей четыре меньше первая сколько пес??н для детей записано второй сколько всего песен на этом диске

Математика
На диске записано 10 песен для взрослых для детей четыре меньше первая сколько пес??н для детей записано второй сколько всего песен на этом диске
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10 - 4 = 6 детских песен 2) 10 + 6 = 16 песен всего
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