На дне рождении у Пети было 7 гостей. Все присутствующие (гости и Петя)съели 78 конфет,причем все съели разное количество конфет, но каждый более 5 конфет. Могли ли трое гостей съесть не менее половины конфет?

Математика
На дне рождении у Пети было 7 гостей. Все присутствующие (гости и Петя)съели 78 конфет,причем все съели разное количество конфет, но каждый более 5 конфет. Могли ли трое гостей съесть не менее половины конфет?
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Автор: Гость
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Гость:
Да конечно это уж легко
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