На дне рождении у Пети было 7 гостей. Все присутствующие (гости и Петя)съели 78 конфет,причем все съели разное количество конфет, но каждый более 5 конфет. Могли ли трое гостей съесть не менее половины конфет?

Математика

На дне рождении у Пети было 7 гостей. Все присутствующие (гости и Петя)съели 78 конфет,причем все съели разное количество конфет, но каждый более 5 конфет. Могли ли трое гостей съесть не менее половины конфет?

Автор: Гость