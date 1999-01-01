На дошці в ряд виписали сто сімок.Чи можна між деякими з них поставити знаки "+" чи "-" так,щоб значення одержаного виразу дорівнювало 1999 ?
Математика
На дошці в ряд виписали сто сімок.Чи можна між деякими з них поставити знаки "+" чи "-" так,щоб значення одержаного виразу дорівнювало 1999 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
число 77...7 (якась кількість 7) [плюс або мінус] 77...7 (якась кількість 7) [плюс або мінус] 77...7 (якась кількість 7) і т.д. поки не вичерпається 100 сімок між деякими з яких є плюс, або мінус складається з "доданків" кожен яких кратний 7 (ділиться націло), а значить в будь-якому представленні результат махінацій розставляння знаків плюс і мінус не змінить той факт шо число отримане як результат буде кратний 7 число 1999 на 7 націло не ділиться, а значить бажане представлення з 100 сімок, розставивши між деякими знаки плюс чи мінус здобути не можна відповідь: ні
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