На доске были записаны верно выполненные примеры на сложение и вычитание,потом некоторые цифры стёрли и заменили их буквами 1)д52-6в4 равно 28ф 2)5ин+д79 равно д381 3)ну56-5 л8 равно 88ы

Разное

На доске были записаны верно выполненные примеры на сложение и вычитание,потом некоторые цифры стёрли и заменили их буквами 1)д52-6в4 равно 28ф 2)5ин+д79 равно д381 3)ну56-5 л8 равно 88ы

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