На доске были записаны верно выполненные примеры на сложение и вычитание,потом некоторые цифры стёрли и заменили их буквами 1)д52-6в4 равно 28ф 2)5ин+д79 равно д381 3)ну56-5 л8 равно 88ы

Разное
На доске были записаны верно выполненные примеры на сложение и вычитание,потом некоторые цифры стёрли и заменили их буквами 1)д52-6в4 равно 28ф 2)5ин+д79 равно д381 3)ну56-5 л8 равно 88ы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)ф=8. в=6. д=9. 952-664=288 2)н=2 и=0 д= там точно оба раза д???? 502+879= 1381 3)н=1. у=4. л=6. ы=8. 1456-568=888
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