На доске были записаны верно выполненные примеры на сложение и вычитание,потом некоторые цифры стёрли и заменили их буквами 1)д52-6в4 равно 28ф 2)5ин+д79 равно д381 3)ну56-5 л8 равно 88ы
Разное
На доске были записаны верно выполненные примеры на сложение и вычитание,потом некоторые цифры стёрли и заменили их буквами 1)д52-6в4 равно 28ф 2)5ин+д79 равно д381 3)ну56-5 л8 равно 88ы
Ответ(ы):
Гость:
1)ф=8. в=6. д=9. 952-664=288 2)н=2 и=0 д= там точно оба раза д???? 502+879= 1381 3)н=1. у=4. л=6. ы=8. 1456-568=888
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Длина кисточки больше длины ручки на 3 см. обозначь отрезком длину ручки на каждом рисунке и отметь дугой 3 см. 1, нарисован отрезок кисточки 3,5 с...
Разное
Здравствуйте, помогите мне пожалуйста, я не знаю что делать... Найдите удельную теплоемкость чугуна, если при остывании чугунной детали массой 25 к...
Разное
Охарактеризуйте население великих географических открытий для европейцев и для завоеванного населения
Разное
Выпиши 7 10 ключевых слов словосочетаний из рассказов ученицы найти какому типу речи можно отнести это сочинение