На доске выписано шесть чисел. Известно, что каждое число, начиная с третьего, равно произведению двух предыдущих. А пятое число равно 108. Найди произведение 6 чисел в этом ряду

Математика

На доске выписано шесть чисел. Известно, что каждое число, начиная с третьего, равно произведению двух предыдущих. А пятое число равно 108. Найди произведение 6 чисел в этом ряду

Автор: Гость