На доске выписано шесть чисел. Известно, что каждое число, начиная с третьего, равно произведению двух предыдущих. А пятое число равно 108. Найди произведение 6 чисел в этом ряду
Математика
На доске выписано шесть чисел. Известно, что каждое число, начиная с третьего, равно произведению двух предыдущих. А пятое число равно 108. Найди произведение 6 чисел в этом ряду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим что 36 равно произведение чисел 4 и 9, тогда 4*12=48 48*9= 432 Будет равно 432. 24(2*12)*18= 432
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