На доске записанно натуральное двузначное число.Федя приписал к нему цифру 0,тем самым увеличив число на 126.Найдите первоначальное двухначное число.

Математика

На доске записанно натуральное двузначное число.Федя приписал к нему цифру 0,тем самым увеличив число на 126.Найдите первоначальное двухначное число.

Автор: Гость