На доске записанно натуральное двузначное число.Федя приписал к нему цифру 0,тем самым увеличив число на 126.Найдите первоначальное двухначное число.
Математика
На доске записанно натуральное двузначное число.Федя приписал к нему цифру 0,тем самым увеличив число на 126.Найдите первоначальное двухначное число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- искомое число, "приписали ноль" это значит увеличили в 10 раз. Новое число 10х. 10х-х=126 9х=126 х=14- старое число Проверка 140-14=126 Ответ: 14-первоначальное число
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