На доске записаны четыре выражения: A+B=6, A∙B=6, A:B=2, B:A=3. Какое наибольшее количество ??авенств может оказаться верным, если буквы заменить цифрами (одинаковыми буквами обозначены одинаковые цифры, разными буквами – разны...

Математика
На доске записаны четыре выражения: A+B=6, A∙B=6, A:B=2, B:A=3. Какое наибольшее количество ??авенств может оказаться верным, если буквы заменить цифрами (одинаковыми буквами обозначены одинаковые цифры, разными буквами – разные цифры)?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А+В=6 А*В=6-верное решение
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