На доске записаны четыре выражения: A+B=6, A∙B=6, A:B=2, B:A=3. Какое наибольшее количество ??авенств может оказаться верным, если буквы заменить цифрами (одинаковыми буквами обозначены одинаковые цифры, разными буквами – разны...

Математика

На доске записаны четыре выражения: A+B=6, A∙B=6, A:B=2, B:A=3. Какое наибольшее количество ??авенств может оказаться верным, если буквы заменить цифрами (одинаковыми буквами обозначены одинаковые цифры, разными буквами – разные цифры)?

Автор: Гость