На дровяном складе продали в первый день 17%всех дров,во второй день 18%,а в третий лишь 5%всех дров .После этого на складе осталось 6000  м кубичиских дров.Сколько кубичиских метров дров было на складе и сколько продали в перв...

Гость: Гость:

пусть на складе было х куб м дров,тогда продали в первый день 0,17х продали во второй день 0,18х продали в третий день 0,05х осталось 6000 составим уравнение х-0,17х-0,18х-0,05х=6000 0,6х=6000 х=6000:0,6 х=10000 куб м дров было на складе 10000*0,17=1700 куб м продали в первый день =========================================== 2 способ ============================================ 1)сколько % продали за 3 дня? 17+18+5=40% 2)сколько % осталось? 100-40=60% 3)сколько кум м приходится на 1 % 6000:60=100 куб м 4)сколько дров всего было на складе? 100*100=10000 куб м 5)сколько продали в первый день? 17*100=1700 куб м