На двух деревьях сидели галки. Если на первое дерево сядут еще две галки, то на нем станет столько же галок, сколькона втором. А если на первое дерево сядут 22 галки, то нанем станет в 3 раза больше, чем на втором. С...

На двух деревьях сидели галки. Если на первое дерево сядут еще две галки, то на нем станет столько же галок, сколькона втором. А если на первое дерево сядут 22 галки, то нанем станет в 3 раза больше, чем на втором. Сколько галок сидело на каждом дереве