На двух деревьях сидели галки. Если на первое дерево сядут еще две галки, то на нем станет столько же галок, сколькона втором. А если на первое дерево сядут 22 галки, то нанем станет в 3 раза больше, чем на втором. С...
На двух деревьях сидели галки. Если на первое дерево сядут еще две галки, то на нем станет столько же галок, сколькона втором. А если на первое дерево сядут 22 галки, то нанем станет в 3 раза больше, чем на втором. Сколько галок сидело на каждом дереве
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть х галок на первом дереве,на втором х+2. х+22=3(х+2) х+22=3х+6 2х=16 х=8 на первом 8,на втором 10