На двух машинах было. 2400кг. картофеля. после того как с первой машины продали 600 кг, а со второй 400 кг, на обеих машинах картофеля стало поровну. сколько. килограммов стал о на. каждой. машине?

Разное
На двух машинах было. 2400кг. картофеля. после того как с первой машины продали 600 кг, а со второй 400 кг, на обеих машинах картофеля стало поровну. сколько. килограммов стал о на. каждой. машине?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
600+400=1000 кг продали с 2х машин 2400-1000=1400 кг осталось в 2х машинах 1400:2=700 кг остало в каждой машине.
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