На двух машинах было. 2400кг. картофеля. после того как с первой машины продали 600 кг, а со второй 400 кг, на обеих машинах картофеля стало поровну. сколько. килограммов стал о на. каждой. машине?

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На двух машинах было. 2400кг. картофеля. после того как с первой машины продали 600 кг, а со второй 400 кг, на обеих машинах картофеля стало поровну. сколько. килограммов стал о на. каждой. машине?

Автор: Гость