На двух пасеках по 137 ульев. На 2-ой пасеке собирали с каждого улья на 5 кг мёда больше, чем на первой.С обеих пасек всего собрали 16577 кг мёда. Сколько кг мёда собрали с ка ждой пасеки?
На двух пасеках по 137 ульев. На 2-ой пасеке собирали с каждого улья на 5 кг мёда больше, чем на первой.С обеих пасек всего собрали 16577 кг мёда. Сколько кг мёда собрали с ка ждой пасеки?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть на 1пасеке собирали по Х кг мёду с каждого улья, тогда - на второй пасеке с каждого улья собрали (х + 5) кг Тогда: 1пасека - 137*х кг 2 пасека - 137 * (х+5) кг Всего - 16577 кг. Составляем уравнение: 137х + 137 * (х+5) = 16577 137 х + 137х = 16577 - 685 274х=15872, х = 58 (кг) с 1-ой пасеки собрали 58 кг меда. Со 2-ой: 58+5 = 63 (кг)