на двух полках книг было поровну.С верхней полки сначала взяли 2 книги, а затем на неё поставели 8 книгё а на нижнию полку поставили 4 книги .На сколь ко больше книг стало на верхней полки,чем на нижней?
на двух полках книг было поровну.С верхней полки сначала взяли 2 книги, а затем на неё поставели 8 книгё а на нижнию полку поставили 4 книги .На сколь ко больше книг стало на верхней полки,чем на нижней?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Возьмем число 10 к примеру. 10-2=8; 8+8=16 ; 10+4=14; 16-14=2. В любом случае на 2 книги