На двух полках количество книг сначала было одинаковым. После того как на эти две полки поставили ещё 60 книг , на одной полке стало 65 книг , а на др угой 55 книг. По сколько книг было на каждой полке сначала?
На двух полках количество книг сначала было одинаковым. После того как на эти две полки поставили ещё 60 книг , на одной полке стало 65 книг , а на др угой 55 книг. По сколько книг было на каждой полке сначала?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)65+55=120 книг стало на двух полках 2)120-60=60 книг было сначала на двух полках 3)60:2=30 книг Ответ: по 30 книг было на каждой полке сначала.