На двух полках количество книг сначала было одинаковым. После того как на эти две полки поставили ещё 60 книг , на одной полке стало 65 книг , а на др угой 55 книг. По сколько книг было на каждой полке сначала?

На двух полках количество книг сначала было одинаковым. После того как на эти две полки поставили ещё 60 книг , на одной полке стало 65 книг , а на др угой 55 книг. По сколько книг было на каждой полке сначала?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1)65+55=120 книг стало на двух полках                                                            2)120-60=60 книг было сначала на двух полках                                                 3)60:2=30 книг                                                                                                   Ответ: по 30 книг было на каждой полке сначала. 
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