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На двух полках стоит 52 книги схема
На двух полках стоит 52 книги схема
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1 полка - ? } 52книги 2 полка - ?
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