На двух деревьях сидели галки. Если на первое дерево сядут е нём щё две галки, то на нём станет столько же галок ,сколько на втором . А если на первое дерево сядут 22 галки, то на нём станет в 3 раза больше, чем на втором (эоо ...

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На двух деревьях сидели галки. Если на первое дерево сядут е нём щё две галки, то на нём станет столько же галок ,сколько на втором . А если на первое дерево сядут 22 галки, то на нём станет в 3 раза больше, чем на втором (эоо предмет. ЛОГИКА) ПоМоГиТе ПоЖаЛуЙсТа!!!!@@@@

Автор: Гость