На двух деревьях сидели галки. Если на первое дерево сядут е нём щё две галки, то на нём станет столько же галок ,сколько на втором . А если на первое дерево сядут 22 галки, то на нём станет в 3 раза больше, чем на втором (эоо ...
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На двух деревьях сидели галки. Если на первое дерево сядут е нём щё две галки, то на нём станет столько же галок ,сколько на втором . А если на первое дерево сядут 22 галки, то на нём станет в 3 раза больше, чем на втором (эоо предмет. ЛОГИКА) ПоМоГиТе ПоЖаЛуЙсТа!!!!@@@@
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - кол-во галок на первом дереве, а у - на втором, составим систему уравнений: х+2=у х+22=3у, подставим значение у во второе выражение, получим: х+22=3(х+2) х+22=3х+6 2х+6=22 2х=16 х=8 Проверим: 8+2=10 - кол-во галок на втором дереве 8+22=3*10 30=30 Ответ: на первом дереве 8 галок, а на втором 10
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