На двух клумбах 7 роз. С одной клумбы на другую пересадили 2 розы. сколько теперь вс??го роз на этих клумбах?
Математика
На двух клумбах 7 роз. С одной клумбы на другую пересадили 2 розы. сколько теперь вс??го роз на этих клумбах?
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