На двух клумбах 7 роз. С одной клумбы на другую пересадили 2 розы. сколько теперь вс??го роз на этих клумбах?

Математика

На двух клумбах 7 роз. С одной клумбы на другую пересадили 2 розы. сколько теперь вс??го роз на этих клумбах?

Автор: Гость