На двух полках 120книг ,причём на первой полке книг в 3 раза больше чем на второй.ско??ько книг на первой полке
Математика
На двух полках 120книг ,причём на первой полке книг в 3 раза больше чем на второй.ско??ько книг на первой полке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+3x=120 4x=120 x=30, следовтельно 3*30=90 (книг на первой полке)
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