На двух полках 120книг ,причём на первой полке книг в 3 раза больше чем на второй.ско??ько книг на первой полке

Математика

На двух полках 120книг ,причём на первой полке книг в 3 раза больше чем на второй.ско??ько книг на первой полке

Автор: Гость