На двух складах хранилось 450 т овощей после того как с одного склада перевезли на другой 75 т овощей на втором складе овощей стало в два раза больше чем на первом сколько тонн овощей было на каждом складе первоначально?

Математика

На двух складах хранилось 450 т овощей после того как с одного склада перевезли на другой 75 т овощей на втором складе овощей стало в два раза больше чем на первом сколько тонн овощей было на каждом складе первоначально?

Автор: Гость