На двух складах хранилось 450 т овощей после того как с одного склада перевезли на другой 75 т овощей на втором складе овощей стало в два раза больше чем на первом сколько тонн овощей было на каждом складе первоначально?
Математика
На двух складах хранилось 450 т овощей после того как с одного склада перевезли на другой 75 т овощей на втором складе овощей стало в два раза больше чем на первом сколько тонн овощей было на каждом складе первоначально?
Ответ(ы):
Гость:
Ответ: 1 склад - х 2 склад -2х х+2х=450 3х=450 х=450:3=150 1склад -150т 2 склад -300т Вот....
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