На двух станках изготовлено 426 деталей.На 1-вом станке на 8 деталей меньше чем на вт??ром.Сколько деталей изготовлено на каждом станке.(решите со ставив уровнение)

Математика

На двух станках изготовлено 426 деталей.На 1-вом станке на 8 деталей меньше чем на вт??ром.Сколько деталей изготовлено на каждом станке.(решите со ставив уровнение)

Автор: Гость