На двух станках изготовлено 426 деталей.На 1-вом станке на 8 деталей меньше чем на вт??ром.Сколько деталей изготовлено на каждом станке.(решите со ставив уровнение)
Математика
На двух станках изготовлено 426 деталей.На 1-вом станке на 8 деталей меньше чем на вт??ром.Сколько деталей изготовлено на каждом станке.(решите со ставив уровнение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть на 1ом станке x деталей Тогда на 2ом станке x+8 Всего 426 деталей Составим и решим уравнение x+(x+8)=426 2x=426-8 2x=418 x=209 Ответ: 1 станок-209 деталей. 2 станок 217
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