На егэ по биологии был вопрос: от каких водорослей произошли высшие растения? Сомневалась между двумя вариантами ответов: бурые и зеленые. Выбрала ответ про бурые, а теперь не уверена. В интернете по этому поводу рас...

На егэ по биологии был вопрос: от каких водорослей произошли высшие растения? Сомневалась между двумя вариантами ответов: бурые и зеленые. Выбрала ответ про бурые, а теперь не уверена. В интернете по этому поводу расхождения. Хотелось бы услышать точный ответ, не предположение.